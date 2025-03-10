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        Direğe çarpıp takla attı

        Bursa'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, önce yaya geçidindeki sinyalizasyon direğine, ardından da takla atıp, kaldırımdaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü ile yanındaki kişinin şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 01:15 Güncelleme: 10.03.2025 - 01:15
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        Direğe çarpıp takla attı
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        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi.

        İbrahim Abanoz yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre kavşakta kırımızı ışık ihlali yapınca seyir halindeki bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Abanoz’un kontrolünü kaybettiği araç, önce yaya geçidindeki sinyalizasyon direğine, ardından da kaldırımdaki ağaca çarpıp, takla atarak yan durdu.

        Sürücü ile yanındaki Erhan Korkudan'ın şans eseri yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışık yanmasına rağmen sürücünün aracını yavaşlatmadığı, kontrolden çıkan aracın yan yatarak önce sinyalizasyon direğine, ardından da takla atıp yan dönerek ağaca çarptığı yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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