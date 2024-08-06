Direksiyon başında hayatını kaybetti!
Tekirdağ'da 42 yaşındaki Şaban Gürsoy, direksiyon başında fenalaşarak kaldırıma çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi
Tekirdağ'ın Çorlu direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Şaban Gürsoy (42) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün rahatsızlanması sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı.
İLK İNCELEMEYE GÖRE KALP KRİZİ
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi.
Kalp krizi geçirdiği düşünülen sürücünün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraflar: İHA