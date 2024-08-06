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        Haberler Gündem 3. Sayfa Direksiyon başında hayatını kaybetti! - Haberler | Son dakika haberleri

        Direksiyon başında hayatını kaybetti!

        Tekirdağ'da 42 yaşındaki Şaban Gürsoy, direksiyon başında fenalaşarak kaldırıma çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:20
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        Direksiyon başında hayatını kaybetti!
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        Tekirdağ'ın Çorlu direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Şaban Gürsoy (42) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün rahatsızlanması sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

        İLK İNCELEMEYE GÖRE KALP KRİZİ

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi.

        Kalp krizi geçirdiği düşünülen sürücünün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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