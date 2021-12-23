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Direksiyon başında kalp krizi geçiren akademisyen kurtarılamadı

Trabzon'da otomobilinin direksiyonunda kalp krizi geçiren akademisyen Doç. Dr. Hakan Çınar (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren akademisyen kurtarılamadı
DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Anabilim dalında görevli Doç. Dr. Hakan Çınar, kentte dün akşam saatlerinde otomobille seyir halindeyken aniden fenalaştı. Doç. Dr. Çınar, aracını yol kenarına çekti. Yanında bulunan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Doç. Dr. Çınar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doç. Dr. Hakan Çınar, buradan da KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´ne sevk edildi. Ancak Doç. Dr. Çınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Doç. Dr. Hakan Çınar, görev yaptığı üniversitede düzenlenecek törenin ardından Sülüklü Mezarlığı´nda toprağa verilecek.

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