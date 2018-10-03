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Bayram Bektaş: "Oturmuş sistemimiz iyi işliyor"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, ilk 7 haftada 12 puan topladıklarını belirterek, "Sergilediğimiz oyuna göre daha fazlasını da alabilirdik." dedi

03 Ekim 2018 Çarşamba, 12:29 | Güncelleme: AA

Bektaş, yaptığı açıklamalarda, üst üste aldıkları 3 galibiyeti hak ederek elde ettiklerini, son oynadıkları Atiker Konyaspor maçında zeminin ağırlığına rağmen iyi bir oyunla galip geldiklerini söyledi.Bu maçların geride kaldığını artık önlerine bakmaları gerektiğini, her hafta rakibe göre yeni oyun anlayışı, yeni bir felsefeye göre hareket ettiklerini dile getiren Bektaş, " Kasımpaşa'ya kazanmak için gideceğiz. Orada da kazanmak için kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

Bektaş, Kasımpaşa maçından sonraki milli maç arasının kendilerine iyi geleceğini aktararak, "Kasımpaşa maçını kazanıp, 4'te 4 yaparak milli maç arasına girersek çok daha iyi olur. Moraller zaten üst seviyede, daha da üst seviyeye çıkar inşallah." ifadelerini kullandı.

"OTURMUŞ SİSTEMİMİZ İYİ İŞLİYOR"

Son 3 haftada ilk 11'de değişiklik yapmamasıyla ilgili olarak herkesin amacının istikrarı yakalamak olduğunu bildiren Bayram Bektaş, şunları kaydetti:"Biz de oyun anlamında oyuncuların pozisyonları itibarıyla taşlar yerine oturduğu zaman istediğimiz oyunun çıkacağını düşünüyorduk ve buna göre hazırlandık. 'Kazanan takım bozulmaz' anlayışı sadece istisnadır, rakibinizin çok farklı bir oyun anlayışı vardır, siz bunu hem durdurup hem rakibe üstünlük kurmak için değişiklik yapabilirsiniz. Bizim şu an oturmuş sistemimiz iyi işliyor. Onu değiştirecek bir gerekçe de yok. İstediğimiz oyun da çıkıyor. Skoru yakaladığımızda, rakip bizi forse etmeye çalıştığında biz rakibin açıklarını da çok iyi değerlendiriyoruz."

"OYUN OLARAK AMACIMIZA ULAŞIYORUZ"

Bektaş, hep ileriye baktıklarını vurgulayarak, "Lige başladığımızda biz yine kendi oyunumuzu oynayıp kaybettik. 7 haftada 12 puan topladık, sergilediğimiz oyuna göre daha fazlasını da alabilirdik. Oyun olarak amacımıza ulaşıyoruz. İstediğimiz yerdeyiz sadece sezon başında sonuçlandırmada ve ileri uçta oyuncu eksikliğinden veya şu anda kadromuzda bulunmayan bir oyuncunun hazır olmayışından bu eksikliği yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde kolay maç olmadığını kaydeden Bektaş, "Çok değişken bir lig yaşıyoruz, kimin kime üstünlük sağlayacağı belli olmuyor. Sahada doğruyu yapan, yakaladığı zaman atan takım avantajlı oluyor. Bir anda puan cetvelinde 4 sıra yükselip, 3 sıra düşebiliyorsunuz." diye konuştu.

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