Diriliş Ertuğrul için geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul izleyicileri, "Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı, yok mu?" ve "Diriliş Ertuğrul ne zaman?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki; Diriliş Ertuğrul ne zaman? Driliş Ertuğrul saat kaçta? TRT 1 yayın akışı belli oldu. İşte, "Diriliş Ertuğrul ne zaman?" sorusunun cevabı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

"Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun , Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1 yayın akışına göre Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü bu akşam yani 7 kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da dizininhangi gün başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mehmet Bozdağ'ın yaptığı duyuruda: "Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor! Diriliş "Ertuğrul" yeni sezon ilk bölümüyle 7 Kasım'da #TRT1'de." ifadelerini kullandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 122. BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON FRAGMANI

OYUNCU KADROSU YENİLENDİ!

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda oyuncu kadrosunda büyük değişikliğe gidildi. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncular İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil katıldı.

DİZİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul), Hande Soral, Hülya Darcan, İlker Aksum, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah (Hafsa Hatun), Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Osman Soykut, Lebip Gökhan, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçar, Gülçin Santırcıoğlu, Osman Albayrak, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz, Fırat Topkorur, Gülsim İlhan Ali, Sedef Şahin, Batuhan Karacakaya, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner

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