AA

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, 2014 yılında çekimlerine başlanan, beş sezon boyunca ilgiyle izlenen TRT'nin sevilen dizisi, 150. bölümü ile ekranlara Mayıs 2019'da veda etti.

Finalinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Diriliş Ertuğrul, YouTube'ta ve ihraç edildiği ülkelerde izlenmeye devam ediyor.

ABD'den sonra dizi ihracatında ikinci sırada yer alan Türkiye, Türk tarihine ışık tutan ve sevilerek izlenen Diriliş Ertuğrul dizisini 71 ülkeye ihraç etti.

ABD başta olmak üzere Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Ekvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Gana, Gürcistan, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Sierra Leone, Letonya, Litvanya, Makedonya, Malavi, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Porto Riko, Romanya, Ruanda, Rusya, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Venezuela, Zambia, Galler, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 25 ülkeyle toplamda 71 ülkeye dizi ihraç edilerek satış hakları lisanslandı.

Diriliş Ertuğrul'un dijital dünyada da uluslararası kitlesi her geçen gün artıyor.

İngilizce, Urduca, Arapça başta olmak 25'ten fazla dile çevrilen dizinin dijital mecralardaki farklı dillerdeki operasyon rakamlarına göre, dizi toplamda 2 milyon 900 bin abone, 515 milyon kez görüntülenme ile büyük bir izleyici kitlesi elde etti.

Koronavirüsle mücadele eden dünyanın dijital platformalara yönelmesiyle dizi, son 90 günde izlenen 21 milyon 200 bin tekil izleyiciye ulaştı.

- Pakistan'da 2 haftada 10 milyon kişi izledi

Diriliş Ertuğrul, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın talimatıyla ülkenin devlet televizyonu PTV'de bu ramazan ayının ilk gününden bugüne biri yeni bölüm, ikisi tekrar olmak üzere günde üç kere Urduca dublajıyla yayımlanmaya başlandı.

Televizyonun haricinde Pakistanlı izleyicilerin takip ettiği YouTube'daki TRT Ertugrul by PTV kanalından da ilk 2 haftada 101 milyon 227 bin 851 görüntülenme, 1 milyon 6 bin abone ve 10 milyon 969 bin 115 tekil ziyaret gerçekleştirildi.

- Kayı Boyu'nun mücadelesi tüm dünyada ilgi çekti

Dizide Kayı Boyu'nun Tapınak Şövalyeleri'ne, Moğollar'a, Bizans İmparatorluğu'na ve Candaroğulları Obası'na karşı mücadeleleri ele alındı.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın gerçekleştirdiği dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin kaleme aldı.

Dizinin ana karakterleri arasında, Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Engin Benli, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İğnemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Metin, Celal Al, Hakan Serim, Edip Zeydan, Melikşah Özen, Oğuzhan Yarımay, Çağla Naz Kargı, Enes Göçmen, Armağan Oğuz, Aytek Şayan ve Koray Şahinbaş yer almış, dizi her sezon yeni sanatçıları kadrosuna katmıştı.



