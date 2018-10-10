SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizide yeni sürpriz isimler kimler?

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı Diriliş Ertuğrul yeni sezona hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var. Dizinin 5. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş'e dair tüm detaylar..

10.10.2018 - 11:18 | Güncelleme:

Yeni sezona başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisi yepyeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon fragmanının henüz yayınlanmamış olması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Diriliş Ertuğrul 5.sezon 122.bölümüne dair yapımcı ekibin sosyal medya hesabından dizinin başlangıç tarihi için resmi açıklama bekleniyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın bulunduğu Diriliş Ertuğrul bu sezon da birçok farklı yeni karakterler ile yeni bir soluk getireceğe benziyor. İşte yeni sezona dair tüm gelişmeler ve detaylar..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5.sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bazı detaylar netleşmeye başladı. Dizinin çekimlerine Riva'da bulunan platosunda tüm hızıyla devam edilirken, ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında. Yapımcı şirketten dizinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklamaya gelmezken dizinin geçen sezon gibi bu sene de Ekim ayında başlaması bekleniyor.

YAPIMCI ŞİRKETTEN KRİTİK AÇIKLAMA!

Dizinin 5.sezon yayın tarihinin yaklaştığı şu sıralar yapımcı şirketten kritik bir açıklama geldi. Diriliş Ertuğrul'un yapımcı şirketi,  dizinin yeni sezonda nasıl bir yol izleneceği konusunda sosyal medya hesabından duyuru yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul

İŞTE DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN ÖNEMLİ TRANSFERLERİ

Diriliş Ertuğrul yeni sezonda da çekimlerine tüm hızıyla devam ederken, diziye dair sürpriz oyuncu transferleri de yapımcı şirket tarafından açıklanıyor. Burak Özçivit'in diziye dahil olup olmayacağı tüm kulislerde konuşulmasına rağmen hala belirsizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan diziye bu sezon katılacak olan yeni karakterlerin bazıları belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre güzel ve başarılı oyuncu Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Daha önce Dağ 2 ve Börü gibi birçok farklı projelerde adından söz ettiren oyuncu Armağan Oğuz'da Diriliş Ertuğrul ekibine katıldı. Yakışıklı oyuncu dizide "Ataç" karakterini oynayacak.

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde polen karakteri ile karşımıza çıkan güzel oyuncu Gökçe Aytaç'ın artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun Evdokya karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmet Bozdağ imzalı projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu Ünal Silver de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X