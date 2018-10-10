Yeni sezona başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisi yepyeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon fragmanının henüz yayınlanmamış olması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Diriliş Ertuğrul 5.sezon 122.bölümüne dair yapımcı ekibin sosyal medya hesabından dizinin başlangıç tarihi için resmi açıklama bekleniyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın bulunduğu Diriliş Ertuğrul bu sezon da birçok farklı yeni karakterler ile yeni bir soluk getireceğe benziyor. İşte yeni sezona dair tüm gelişmeler ve detaylar..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5.sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bazı detaylar netleşmeye başladı. Dizinin çekimlerine Riva'da bulunan platosunda tüm hızıyla devam edilirken, ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında. Yapımcı şirketten dizinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklamaya gelmezken dizinin geçen sezon gibi bu sene de Ekim ayında başlaması bekleniyor.

YAPIMCI ŞİRKETTEN KRİTİK AÇIKLAMA!

Dizinin 5.sezon yayın tarihinin yaklaştığı şu sıralar yapımcı şirketten kritik bir açıklama geldi. Diriliş Ertuğrul'un yapımcı şirketi, dizinin yeni sezonda nasıl bir yol izleneceği konusunda sosyal medya hesabından duyuru yayınlandı.

İŞTE DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN ÖNEMLİ TRANSFERLERİ

Diriliş Ertuğrul yeni sezonda da çekimlerine tüm hızıyla devam ederken, diziye dair sürpriz oyuncu transferleri de yapımcı şirket tarafından açıklanıyor. Burak Özçivit'in diziye dahil olup olmayacağı tüm kulislerde konuşulmasına rağmen hala belirsizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan diziye bu sezon katılacak olan yeni karakterlerin bazıları belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre güzel ve başarılı oyuncu Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Daha önce Dağ 2 ve Börü gibi birçok farklı projelerde adından söz ettiren oyuncu Armağan Oğuz'da Diriliş Ertuğrul ekibine katıldı. Yakışıklı oyuncu dizide "Ataç" karakterini oynayacak.

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde polen karakteri ile karşımıza çıkan güzel oyuncu Gökçe Aytaç'ın artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun Evdokya karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmet Bozdağ imzalı projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu Ünal Silver de katıldı.

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