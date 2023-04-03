Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geriden gelerek 4-2 mağlup etti. Tarihi mücadele dış basında da geniş yer buldu. Jorge Jesus'un ön planda olduğu manşetler atan gazeteler, 1 penaltı kaçıran Valencia'yı da sayfalarına taşıdı.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı. Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, golcü oyuncusu Enner Valencia ile yüzde yüzlük 2 net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    İkinci yarıya Fenerbahçe penaltı kazanarak başladı. 50. dakikada Arda'nın ara pasında Valencia, kaleciyle karşı karşıya durumda Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş, Welinton'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 53. dakikada Valencia penaltıyı auta attı.
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    58. dakikada ise Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

     
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    Bu golden sonra üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 62. dakikada öne geçti. Savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Cenk Tosun, takımını 2-1 öne geçirdi.
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    Siyah-beyazlılar, şok gollerle morali bozulan Fenerbahçe karşısında 76. dakikada Redmond ile 3. golü buldu ve skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş, maçın son anlarında 90+1. dakikada Aboubakar ile bir gol daha buldu. Fenerbahçe'de ise 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru tayin eden golü attı ve müsabaka 4-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında elde ettiği tarihi derbi galibiyeti dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte öne çıkan manşetler...
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    ABOLA (PORTEKİZ)

    "Jesus'lu Fenerbahçe, bir kişi fazla oynamasına rağmen geri dönüşe müsaade etti ve Beşiktaş derbisini kaybetti"
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    DESPORTO (PORTEKİZ)

    "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Beşiktaş'a karşı ağır bir mağlubiyet aldı"
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    LANCE (BREZİLYA)

    "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, bir fazla oyuncuyla Beşiktaş'a derbide kaybetti"
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    AFICION CENTRAL (EKVADOR)

    "Enner Valencia, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı ağır yenilgisinde bir penaltı attı bir de kaçırdı"
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    MAİSFUTEBOL (PORTEKİZ)

    ''Unutulması gereken bir Pazar, Jorge Jesus evde klasiğini kaybediyor''
  • Dış basında Fenerbahçe-Beşiktaş manşetleri!

    OLE (ARJANTİN)

    "Penaltılar: Enner, Fenerbahçe'nin yenilgisinde birini attı, diğerini kaçırdı. Jorge Jesus'un yönetimindeki takımın golcüsü, Beşiktaş'a karşı mağlubiyette başroldü"

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.