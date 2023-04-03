Siyah-beyazlılar, şok gollerle morali bozulan Fenerbahçe karşısında 76. dakikada Redmond ile 3. golü buldu ve skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş, maçın son anlarında 90+1. dakikada Aboubakar ile bir gol daha buldu. Fenerbahçe'de ise 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru tayin eden golü attı ve müsabaka 4-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.