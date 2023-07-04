GECELERİ DİŞ FIRÇALAMAMAK SAĞLIK AÇISINDA RİSKLİ

Japonya'da bulunan Osaka Üniversitesi'nde yapılan araştırmada hastalardan 1675 kişi seçildi. Katılımcılar, dişlerini sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa fırçalayanlar, dişlerini yalnızca geceleri fırlaçayanlar, sadece sabah fırçalayanlar ve hiç fırçalamayanlar olarak dört gruba ayrıldı.