Diş hekimlerine göre ağız kokusunu gidermenin en basit ve hızlı yolu
Uzun süren çabalara rağmen geçmeyen ağız kokusu diş ve diş eti problemlerinden kaynaklanıyor olabilir. Diş hekimlerine göre ağız kokusunu engelleyebilecek basit çözümler var.
1. DÜZENLİ DİŞ BAKIM RUTİNİ
Ağız kokusunu engellemek için düzenli olarak diş bakım rutini ve muayenesi yapıtrmanız büyük fark yaratacaktır.
2. SİGARAYI AZALTIN
Sigara içmek ağız kokusunu etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Sigarayı bırakmak veya azaltmak hem diş sağlığınızın düzelmesini sağlar hem de ağız kokusunu engeller.
3. DİŞ ETLERİ AĞIZ KOKUSUNU ETKİLER
Diş etlerinizin sağlıklı olması ağız kokusunu etkileyen faktörlerden birisidir. Ağzın hassas kısımlarından birisi olan diş etlerini fırçalamak oldukça önemlidir.
4. AĞZINIZI SIKLIKLA ÇALKALAYIN
Yiyecekler dişlerinizin arasına ve diş etinize sıkışır. Yatmadan önce fırçalamazsanız, saatlerce ağzınızda kalır ve ciddi kötü nefese neden olur. Yemekten sonra dişlerinizi fırçalamazsanız bile ağzınızı muhakkak çalkalayın.
5. DİLİNİZ İÇİN KAŞIK KULLANIN
Bazen kötü kokunun nedeni dilinizdeki bakteriler olabilir. Kaşık kullanarak dilinizdeki bakterileri kazıyabilirsiniz.
6. BOL BOL SU İÇİN
Su tüketmek ağzınızda oluşan bakterilerin miktarını azaltır. Su içtikten sonra ağzınızı çalkayarak yiyecek artıklarını ve bakterileri temizleyebilirsiniz.