Diş hekimlerine göre ağız kokusunu gidermenin en basit ve hızlı yolu

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4. AĞZINIZI SIKLIKLA ÇALKALAYIN

Yiyecekler dişlerinizin arasına ve diş etinize sıkışır. Yatmadan önce fırçalamazsanız, saatlerce ağzınızda kalır ve ciddi kötü nefese neden olur. Yemekten sonra dişlerinizi fırçalamazsanız bile ağzınızı muhakkak çalkalayın.