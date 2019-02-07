Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu.

AA'nın haberine göre; konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 18 Ocak 2019'a kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.

Vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak.

Vadenin tekabül ettiği aya göre uygulanacak iskonto oranları şöyle: