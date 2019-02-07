Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu.
AA'nın haberine göre; konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 18 Ocak 2019'a kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.
Vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak.
Vadenin tekabül ettiği aya göre uygulanacak iskonto oranları şöyle:
|Vadenin tekabül ettiği ay
|İskonto oranları
|Tıbbi malzeme alımları
|İlaç alımları
|Aralık 2015 ve öncesi
|0
|0
|Ocak 2016
|0,5
|0
|Şubat 2016
|1
|0
|Mart 2016
|1,5
|0
|Nisan 2016
|2
|0
|Mayıs 2016
|2,5
|0
|Haziran 2016
|3
|0
|Temmuz 2016
|3,5
|0
|Ağustos 2016
|4
|0
|Eylül 2016
|4,5
|0
|Ekim 2016
|5
|0
|Kasım 2016
|5,5
|0
|Aralık 2016
|6
|0
|Ocak 2017
|6,75
|0,375
|Şubat 2017
|7,5
|0,75
|Mart 2017
|8,25
|1,125
|Nisan 2017
|9
|1,5
|Mayıs 2017
|9,75
|1,875
|Haziran 2017
|10,5
|2,25
|Temmuz 2017
|11,25
|2,625
|Ağustos 2017
|12
|3
|Eylül 2017
|12,75
|3,375
|Ekim 2017
|13,5
|3,75
|Kasım 2017
|14,25
|4,125
|Aralık 2017
|15
|4,5
|Ocak 2018
|16
|4,875
|Şubat 2018
|17
|5,25
|Mart 2018
|18
|5,625
|Nisan 2018
|19
|6
|Mayıs 2018
|20
|6,375
|Haziran 2018
|21
|6,75
|Temmuz 2018
|22
|7,125
|Ağustos 2018
|23
|7,5
|Eylül 2018
|24
|7,875
|Ekim 2018
|25
|8,25
|Kasım 2018
|26
|8,625
|Aralık 2018
|27
|9
|Ocak 2019
|27
|9
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.