SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Diş hekimliği fakülteleri
SAĞLIK
Haberler >SAĞLIK

Diş hekimliği fakültelerinin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belirlendi

Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu...

Giriş: 07.02.2019 - 09:58 | Güncelleme:  AA

Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu.

AA'nın haberine göre; konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 18 Ocak 2019'a kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.

Vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak.

Vadenin tekabül ettiği aya göre uygulanacak iskonto oranları şöyle:

Vadenin tekabül ettiği ayİskonto oranları
Tıbbi malzeme alımlarıİlaç alımları
Aralık 2015 ve öncesi00
Ocak 20160,50
Şubat 201610
Mart 20161,50
Nisan 201620
Mayıs 20162,50
Haziran 201630
Temmuz 20163,50
Ağustos 201640
Eylül 20164,50
Ekim 201650
Kasım 20165,50
Aralık 201660
Ocak 20176,750,375
Şubat 20177,50,75
Mart 20178,251,125
Nisan 201791,5
Mayıs 20179,751,875
Haziran 201710,52,25
Temmuz 201711,252,625
Ağustos 2017123
Eylül 201712,753,375
Ekim 201713,53,75
Kasım 201714,254,125
Aralık 2017154,5
Ocak 2018164,875
Şubat 2018175,25
Mart 2018185,625
Nisan 2018196
Mayıs 2018206,375
Haziran 2018216,75
Temmuz 2018227,125
Ağustos 2018237,5
Eylül 2018247,875
Ekim 2018258,25
Kasım 2018268,625
Aralık 2018279
Ocak 2019279

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X