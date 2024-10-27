Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü

Bursa'da Atilla Çetin, boşanma aşamasında olduğu diş doktoru eşi Yasemin Çetin'in Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'taki evinin önüne gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Atilla Çetin, yanında bulundurduğu tabanca ile eşine ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Yasemin Çetin kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ağır yalanan Çetin, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.