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        Haberler Gündem Güncel Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü | Son dakika haberleri

        Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü

        Bursa'da bir diş teknikeri, boşanma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldürdü. Katil koca, gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:08
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        Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
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        Bursa'da Atilla Çetin, boşanma aşamasında olduğu diş doktoru eşi Yasemin Çetin'in Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'taki evinin önüne gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Atilla Çetin, yanında bulundurduğu tabanca ile eşine ateş etti.

        Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Yasemin Çetin kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Ağır yalanan Çetin, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cinayetin ardından kaçan Atilla Çetin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #Bursa
        #kadın cinayeti
        #diş doktoru
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