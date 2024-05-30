Dış ticaret açığında 9 ayın zirvesi

TÜİK nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre nisanda; ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4 artarak 29 milyar 117 milyon dolara çıktı.

Böylece yılın ilk 4 ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Bu; aylık bazda son 9 ayın en yüksek dış ticaret açığı olarak kayıtlara geçti.