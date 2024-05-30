Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.515,16 %0,34
        DOLAR 32,3029 %0,15
        EURO 35,0247 %0,47
        GRAM ALTIN 2.428,70 %0,30
        FAİZ 41,57 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,83 %-0,92
        BITCOIN 67.635,00 %0,33
        GBP/TRY 41,1591 %0,43
        EUR/USD 1,0817 %0,15
        BRENT 83,45 %-0,18
        ÇEYREK ALTIN 3.970,90 %0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dış ticaret açığında 9 ayın zirvesi - İş-Yaşam Haberleri

        Dış ticaret açığında 9 ayın zirvesi

        Nisan ayında ihracat yüzde 0.1'lik artışla 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4 yükselerek 29 milyar 117 milyon dolara çıktı. Böylece nisanda 9 milyar 863 milyon dolarla 9 ayın en yüksek dış ticaret açığı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dış ticaret açığında 9 ayın zirvesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre nisanda; ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4 artarak 29 milyar 117 milyon dolara çıktı.

        Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması
        Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması

        Böylece yılın ilk 4 ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Bu; aylık bazda son 9 ayın en yüksek dış ticaret açığı olarak kayıtlara geçti.

        İLK 4 AYDA YÜZDE 30 AZALDI

        Ocak-Nisan döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 30.5 azalarak 43 milyar 539 milyon dolardan, 30 milyar 243 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Nisan döneminde yüzde 64.9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 73.3'e yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!