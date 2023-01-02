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Dış ticaret açığında rekor

2022 yılı dış ticaret rakamları açıklandı. 254,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, ithalat 364,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı 110,2 milyar dolar ile rekora ulaştı

Dış ticaret açığında rekor

Türkiye'nin 2022 yılı dış ticaret rakamları açıklandı.

2022 yılının Ocak-Aralık döneminde ihracat 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat ise 364 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı 110,2 milyar dolar ile rekora ulaştı.

Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)
Dış Ticaret İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi İhr./ İth. (%)
Aralık 2021 22,233 29,065 51,298 -6,832 76.5
2022 22,915 33,295 56,210 -10,381 68.8
Değişim % 3.06 14.56 9.58 51.96 .
Ocak-Aralık 2021 22,214 271,426 496,640 -46,211 83.0
2022 254,210 364,395 618,605 -110,186 69.8
Değişim % 12.9 34.3 24.6 138.4 .

BAKAN MUŞ: İTHALATTAKİ ARTIŞ BÜYÜK ORANDA ENERJİ FİYATLARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR

Ticaret Bakanı Muş, ithalat tarafında küresel ekonomideki gelişmelerin yansımalarını gördüklerini, emtia fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığını belirterek, enerji fiyatlarındaki yükselişe değindi.

Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın ithalat faturasına ve dış ticaret dengesine olumsuz yansımayı sürdürdüğünü aktaran Muş, "Burada altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum ki ithalattaki artış büyük oranda küresel enerji fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, son dönemde altın ithalatında yaşanan yükseliş de ithalatımızdaki artışta etkili olmaktadır." şeklinde konuştu.

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