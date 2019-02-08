Buna göre, aralıkta ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1, yakıtlarda yüzde 9,9, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 3,6 düştü.
İhracat birim değer endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşerken, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artış gösterdi.
- İthalat birim değer endeksi
İthalat birim değer endeksinde, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre değişim görülmedi. Endeks söz konusu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 ve yakıtlarda yüzde 8,9 yükseldi.
İthalat birim değer endeksinde, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artış görüldü.
MİKTAR ENDEKSLERİ
Aralık ayında ihracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,1, yakıtlarda yüzde 59,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 artış kaydetti.
İhracat miktar endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 10,9, bir önceki yıla göre yüzde 4,4 yükseldi.
İthalat miktar endeksinde ise aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 azalış görüldü. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 42,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,3, yakıtlarda yüzde 6,9 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 28,9 düştü.
İthalat miktar endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,8, 2018'de bir önceki yıla göre ise yüzde 9,5 azaldı.
DIŞ TİCARET HADDİ 100,4 OLDU
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2018'de 165,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,6 düşerek aralıkta 157,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2017'de 151,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 artışla Aralık 2018'de 158,1 değerine yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2018'de 111,8 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 3,1 azalarak Aralık 2018'de 108,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2017'de 164 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 28 düşüşle Aralık 2018'de 118,1 oldu.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2017'de 104,8 olan dış ticaret haddi, 4,4 puan azalarak geçen yılın aynı ayında 100,4 olarak hesaplandı.
Dış ticaret haddi, 2018 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalışla 99,7 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl da bir önceki yıla göre 2,7 puan azalarak 102,3 seviyesine geriledi.
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