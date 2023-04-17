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Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler!

Bir restoran veya kafede yemek yerken vereceğiniz siparişte dikkat etmeniz gereken birkaç ipucu bulunuyor. Gittiğiniz restoranı ilk defa deniyorsanız veya ne sipariş edeceğinize karar veremiyorsanız bu önerileri dikkate alarak tercihlerinizi değiştirebilirsiniz...

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  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    1. SALATA

    Hijyeninden emin olmadığınız bir yerde ya da ilk defa gittiğiniz bir restoranda salata yemeyin. Çünkü salata malzemeleri genellikle düzgün bir şekilde yıkanmıyor veya sirkeli suda bekletilmiyor. Daha çok sudan geçirilip hazırlanıyor.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    2. AÇIK BÜFE

    Otellerde açık büfelerde gördüğünüz birçok ürün bir önceki günden kalma ürünün dönüştürülmüş halidir. Örneğin dolma yiyorsanız, önceki günün pilavı, pasta yiyorsanız bir önceki gün sütlü tatlı için kullanılmış kremayı tüketiyor olabilirsiniz. Her şeyi taze tüketmeyi seviyorsanız oteldeki açık büfeler tercihiniz olmayabilir. 

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    3. PİŞMESİ UZUN SÜREN ÜRÜNLER

    Makarna, lazanya gibi pişmesi uzun süren ürünleri eğer iyi bir restoranda yemiyorsanız, bu ürünler önceden ön pişirmeyle hazırlanır, porsiyonlanır ve saklanır. Sipariş geldiğinde ise sosu veya suyu ilave edilir ve son 2-3 dakika içerisinde kalan pişme süresi tamamlanır. Hazır paketlenmiş noodlelar gibi düşünebilirsiniz.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    4. TATLILAR

    Restoranlarda çoğu tatlıl buzlukta saklanmak için müsaittir. Örneğin sipraiş ettiğiniz brownie, günlük yapılmış ibaresi yoksa siz sipariş ettikten sonra buzluktan çıkarılır ve mikrodalga fırında çözdürülür, sonra sosla servis edilir.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    5. WOK TAVALAR

    Uzakdoğu restoranlarında kullanılan wok tavalar genellikle yıkanmaz, iki sipariş sonrası silinir ve tekrar yağlanır. Çünkü sürekli yıkanması hem vakit kaybı hem de yemeğin tadını alacağı düşünülür.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    6. SASHİMİ VE NİGİRİLER

    Türkiye'de iyi bir uzakdoğu restoranına gidilmediği sürece sashimi ve nigiri tüketmek biraz riskli olabilir. Çünkü ülkemizdeki balıklar karadeniz somonu veya levreği yaşadıkları suyun içerisindeki bakteri ve denizin tuzluluk oranından dolayı çiğ tüketim için uygun değildir. Restoranlar düzenli denetlendiği için hastalanmazsınız ancak yerinde yiyeceğiniz bir restoranınki ile aynı tadı yakalayamazsınız.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    7. ÇİN YEMEKLERİ ASLINDA SADECE SOYA SOSLU DEĞİL

    Uzakdoğu restoranlarında genellikle Çin yemekleri soya soslu veya susam yağı ile yapılıyor. Ancak Çin yemeklerinin içerisinde soyadan daha baskın tatlar vardır. Bunlar arasında tarçın, yıldız anason, karanfil, rezene ve sichuan biberi gibi baharatlar bulunur. Uygur restoranlarında bu lezzetleri yakalayabilirsiniz.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    8. POĞAÇALAR

    Genelde pastanelerden alınan poğaçalar birçok insanın midesini yakabiliyor. Bunun asıl nedeni uygulanan teknikten ziyade kullanılan yağ. Endüstriyel mutfaklarda sıklıkla kullanılan Alba yağı, bazı pastanelerde tercih ediliyor. Bu yağ katı kalabiliyor ve birçok kimyasalı içerisinde barındırıyor. Bu nedenle poğaçalar hemen bozulmuyor ancak mideyi de yakıyor.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    9. TUZ VE KARABİBER

    Lüks bir restorana gittiğinizde tuz ve karabiber göremezsiniz. Karabiberi arzu ederseniz garson kendisi tabağınıza değirmen ile servis eder. Bunun nedeni ise şefin tuzun ayarını dört dörtlük yaptığını düşündürmek istemesidir. Hatta ekstra tuz istemek bazen saygısızlık olarak bile görülebilr.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    10. BEYAZ ET

    Özellikle yaz aylarında beyaz et tüketmek riskli olabilir. Tavuk ve balık gibi ürünler soğuk zincirlerle getiriliyor olsa bile yüksek sıcaklıklarda gerekli koruma sağlanamıyor olabilir. Beyaz et çok hızlı bir şekilde bozulabildiği için bunun yerine kırmızı et ya da sebze tercih edebilirsiniz.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    11. BARLAR

    Temizliğinden emin olmadığınız bar/pub gibi yerlerde garanti yiyebileceğiniz tek yiyecek kızartmadır. 180 -190 derecede kızartıldığı için üzerinde bir bakteri varsa bile hayatta kalamayacaktır. 

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    12. GARSONLAR

    Bir restoran veya kafede garsonlara kötü davranmayın. Çünkü tabağınızdan, bardağınıza kadar tüm servisi garsonlar yapıyor.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    13. PARMESAN

    Yine üst segment bir restorana gitmediyseniz sipariş ettiğiniz parmesan yerine çok benzer tadı verebilen Kars kaşarı rendelenir. Trüflü patates isterseniz de, normalde çok pahalı olan trüfün "t"si bile kullanılmaz, hazır yapılmış tatlandırıcı eklenir.

     
  • Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gereken şeyler! Tercihleriniz değişebilir!

    14. HAMBURGER

    Steakhouse'a gittiğiniz zaman "Hamburgeriniz nasıl pişsin?" sorusu ile karşılaşabilirsiniz. Burada tercihinzi orta olmasın çünkü hamburgerin içerisindeki et değil, kıyma olduğu için makineden geçirilen et orta pişse bile yeterince sulu olamaz. Ayrıca kıyma makinesinin ne sıklıkla temizlendiğini bilemeyeceğiniz için orta yerine tam pişmiş istemeniz daha sağlıklı olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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