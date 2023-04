10. BEYAZ ET

Özellikle yaz aylarında beyaz et tüketmek riskli olabilir. Tavuk ve balık gibi ürünler soğuk zincirlerle getiriliyor olsa bile yüksek sıcaklıklarda gerekli koruma sağlanamıyor olabilir. Beyaz et çok hızlı bir şekilde bozulabildiği için bunun yerine kırmızı et ya da sebze tercih edebilirsiniz.