14. HAMBURGER

Steakhouse'a gittiğiniz zaman "Hamburgeriniz nasıl pişsin?" sorusu ile karşılaşabilirsiniz. Burada tercihinzi orta olmasın çünkü hamburgerin içerisindeki et değil, kıyma olduğu için makineden geçirilen et orta pişse bile yeterince sulu olamaz. Ayrıca kıyma makinesinin ne sıklıkla temizlendiğini bilemeyeceğiniz için orta yerine tam pişmiş istemeniz daha sağlıklı olacaktır.