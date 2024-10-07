Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son dakika Discord açıklaması
Ülkemizde yaşanan son olaylardan dolayı Discord'un kapanması gündeme geldi. Özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulaması Discord'un Türkiye'de erişimi kısıtlanacak mı merak konusu oldu. Discord Kasım 2015 yılında oyuncuların daha iyi bir iletişim kurmasını sağlamak amacı ile kurulmuştu. Oyun içi sesli iletişimin zorlukları ile karşılaşmak istemeyen kullanıcılar için alternatif bir platform olarak çıkarılmıştır. Peki Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? İşte, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son dakika Discord açıklaması ve tüm detaylar
Discord’un kapanıp kapanmayacağına ilişkin soru işaretlerine Bakan Uraloğlu son noktayı koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un engellenip, engellenmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu. Peki Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi, son durum ne?
DİSCORD KAPANACAK MI?
Discord, Türkiye'de erişilebilir durumdadır. Şimdilik herhangi bir kısıtlama yoktur.
Sosyal medyada paylaşılan iddialar üzerine uygulamanın engellenip, engellenmeyeceği gündeme geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin Discord platformuna yönelik sorusunu yanıtladı.
“YASAKÇI OLMAK İSTEMİYORUZ ANCAK…”
Hafta sonu İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlarıyla toplantı yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz.” dedi.
Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu.
AİLELERE ÇAĞRI
Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, “Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler.” ifadelerini kullandı.