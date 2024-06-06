Dişini çektirdikten bir gün sonra kaldırımda ölü bulundu Antalya'da döner ustası olarak çalışan 50 yaşındaki Murat Özgeriş, kaldırımda ölü bulundu. Özgeriş'in bir pansiyonda kaldığı, dün de dişini çektirdiği öğrenilirken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:52 facebook

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