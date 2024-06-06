Dişini çektirdikten bir gün sonra kaldırımda ölü bulundu
Antalya'da döner ustası olarak çalışan 50 yaşındaki Murat Özgeriş, kaldırımda ölü bulundu. Özgeriş'in bir pansiyonda kaldığı, dün de dişini çektirdiği öğrenilirken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya Muratpaşa'da Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki iş hanının önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, 50 yaşındaki Murat Özgeriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
BİR GÜN ÖNCE DİŞİNİ ÇEKTİRMİŞ
Özgeriş'in kentte döner ustası olarak çalıştığı ve bir pansiyonda kaldığı, dün de dişini çektirdiği öğrenildi.