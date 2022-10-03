Dışişleri'nden kritik GKRY ve ABD açıklaması 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kararlarının ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

"ABD Savunma Bakanlığının, GKRY’ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz.

İki hafta önce GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD’nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir.

ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir.

ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir.

Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir."