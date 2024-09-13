Dışişleri Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin oluşturduğu Temas Grubunun toplantısı için Madrid'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla üst düzey temsilcileri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında bulunduğu mevkidaşlarıyla İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de görüştüğü bildirildi.