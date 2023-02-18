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Dışişleri Bakan Yardımcıları ataması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atandı.

Dışişleri Bakan Yardımcıları ataması Resmi Gazete'de
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

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