Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

AA

Kaymakcı, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Bayramov tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mevcut ve dinamik olarak gelişen ikili iş birliğinin geniş kapsamlı gündemine ilişkin görüşlerini paylaştı. Bayramov, iki ülkenin çok taraflı platformlardaki iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.

Kaymakcı, Bayramov'a Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını iletti. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gelişiminden duyulan memnuniyeti dile getiren Kaymakcı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın sağladığı yardımlardan övgüyle bahsetti ve teşekkür etti.

Görüşmede, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlar kapsamındaki iş birliği fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.