Dışişleri Bakan Yardımcısı, Filistin Başbakanı ile görüştü Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"a katılmak için gittiği Paris'te, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı Giriş: 09.11.2023 - 01:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 01:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL