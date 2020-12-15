Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, AA'nın

AA

Kıran, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak beğendiği kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Mumammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Kıran, doğuştan kol ve bacakları olmayan Muhammed bebeğin, Türkiye'nin imkanlarıyla protez bacaklarına kavuştuğunu anımsattı.

Kıran, Muhammed bebeğin yaşam hikayesinin, sevginin olduğu yerde bütün engellerin rahatlıkla aşılabildiğini gösterdiğini belirterek, "Muhammed bebek, ülkemizden ayrılırken kendi ülkesine ayaklarını basabildi. Bu çok önemli bir mesajdı. Türkiye'nin insani ve girişimci anlayışının somut da bir örneği oldu." dedi.

- "Formula 1'le bütün dünyanın İstanbul'un güzelliğini temaşa etme imkanı oldu"

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" başlıklı fotoğrafına oy veren Kıran, Türkiye'nin bu yıl dünyanın en önemli ve göz alıcı spor organizasyonlarından Formula 1'e ev sahipliği yaptığını ifade ederek, bu organizasyonun, Formula 1'in de tarihine geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, "Bütün dünyanın İstanbul'un güzelliğini temaşa etme imkanı da oldu. Özellikle hazırlanan reklam filmi, Türkiye'nin tanıtımına da çok büyük katkılar sağladı ve sağlamaya devam edecek." diye konuştu.

Yarışı kazanan Lewis Hamilton'ı da tebrik eden Kıran, "Hamilton'un bu zaferini de gönül selamıyla kutlaması, yine ülkemizin geleneklerine uygun bir şekilde o sevinci yaşaması ayrıca anlamlıydı. Bu nedenle, özellikle bu fotoğrafı tercih etmek istedim." ifadesini kullandı.

- "Ayda bebeğin kurtuluşu tüm Türkiye'yi sevince boğdu"

Kıran, haber kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafına oy vererek, herkesin yüreğini burkan İzmir depreminden 91 saat sonra hayata tutunarak mucizeye imza atan Ayda (Gezgin) bebeğin, kurtuluşuyla tüm Türkiye'yi sevince boğduğunu dile getirdi.

O duygu dolu anların hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Kıran, "O anı da resmeden bu fotoğrafı özellikle tercih etmek istedim. Fotoğrafı çeken kardeşimizi de tebrik ediyorum. Ayda kardeşimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

- AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, bu yıl haber kategorisinde 31, yaşam kategorisinde 30 ve spor kategorisinde 15 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 279 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.