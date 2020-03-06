Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile görüştü

AA

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kıran, Grandi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Moskova'daki görüşmesinden sonra İdlib ve çevresinde ateşkesin sağlandığını hatırlattı.

Aralık 2019'dan itibaren bölgede yaklaşık 2 milyon kişinin yerlerinden edildiğini, bu kişilerin yarısından fazlasının Türkiye sınırına geldiğini aktaran Kıran, Türkiye'nin bu yükü daha fazla kaldıramayacağını ve bu baskının Türkiye'deki sığınmacıların batı ve kuzey sınırlarına doğru hareketlenmesine neden olduğunu söyledi.

Kıran, Yunanistan sınırına doğru gelen bu kişilere, Yunan güçlerinin gaz bombası, plastik ve gerçek mermilerle müdahale ettiğini, bunun başta 1951 Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuk ve yükümlülüklerle bağdaşmadığını vurguladı.

Kıran, AB’nin sadece 142 bin sığınmacı için Yunanistan’a 2 milyar avrodan fazla yardımda bulunduğunu, son gelişmeler üzerine de hemen 700 milyon avroluk ek yardım paketi hayata geçirdiğini hatırlatarak, Türkiye'de bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı için ise söz verdiği 6 milyar avronun yarısını bile vermediğini ifade etti.

BMMYK'nin 2 Mart'ta yayımladığı Yunanistan’ın sınırdaki sığınmacılara karşı uygulamalarını eleştiren ve Türkiye'ye desteğin artırılması gerektiğini vurgulayan basın açıklaması için teşekkür eden Kıran, Yunanistan sınırındaki durumun vahametini sürdürdüğünü, Yunanistan’ın uluslararası hukuk ve insanlık dışı uygulamalarının devam ettiğini, BMMYK’nin Yunanistan’ı yakından izlemeye devam etmesi gerektiğini telkin etti.

- "Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Grandi ise Türkiye'yi farklı platformlarda her zaman desteklediğini ve bu tutumunu sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye'nin göç politikasında değişiklik olmadığına yönelik Dışişleri Bakanlığı açıklaması için teşekkür eden Grandi, Yunanistan sınırındaki durumu ve başta iltica taleplerinin askıya alınması, tırmanan şiddet uygulamaları olmak üzere sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Grandi, sığınmacılar konusunda kapsamlı ve güçlü iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kıran da bunun üzerine uygulanabilir çözümler için Türkiye'nin her zaman iş birliğine açık olduğunu ve ikili görüşmeleri sürdüreceğini ifade etti.