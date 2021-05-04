Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edecek

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıran'ın 5-6 Mayıs'ta Selanik ve Batı Trakya’ya bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.

Açıklamada, Kıran'ın, ramazan ayı vesilesiyle Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere, soydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşeceği, Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarıyla bir araya geleceği ve Azınlık okulları ile Osmanlı eserlerini ziyaret edeceği belirtildi.

Kıran, ziyareti sırasında, ayrıca Selanik’te Atatürk Evi’nde incelemelerde bulunacak.