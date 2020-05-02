Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:

AA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'ye 126 ülkeden yardım isteği geldiğini belirterek, "Bu bile diğer ülkelerin gözünde Türkiye'yi nasıl konumlandırdığını gösterir. Türkiye bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) koronavirüs önlemleri dolayısıyla internet üzerinden düzenlediği canlı yayına katılan Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin salgın döneminde aldığı güçlü önlemler ile planlı bir şekilde hareket ederek hem yabancı ülkelere yaptığı yardımlar hem de diğer ülkelerde yardım çağrısında bulunan Türk vatandaşlarına sahip çıkmasıyla dünya devletleri arasında örnek bir tutum sergilediğine değindi.

''Yaralı kuşlar için bile vakıf kurmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz ve coğrafyamız bizi buna yönlendiriyor. Bugün de dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en çok insanı yardım yapan ülkesiyiz. Bu da bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullanan Kıran, Türkiye içinde de virüs salgını konusunda her türlü tıbbi malzeme ihtiyacı ve hijyen konusunda gerekli önleminin alındığını, iyileşen sayısının vaka sayısının iki katına ulaştığını belirtti.

- İnsan merkezli Türk dış politikası

Virüs salgını sürecinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kurdukları koordinasyon merkezine 76 binden fazla telefon aldıklarını ve hemen her türlü ihtiyaca cevap verdiklerini belirten Yavuz Selim Kıran, "101 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı Türkiye'ye getirerek tarihimizin en kapsamlı tahliye operasyonunu gerçekleştirdik." dedi.

İnsan merkezli bir dış politika benimseyen Türkiye’nin salgın sürecinde bu anlamda farkını ortaya koyduğuna vurgu yapan Kıran, "Büyükelçiliklerimiz, başkonsolosluklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da bu süreçte çok özel bir çaba ortaya koydular. Dış misyonlarımız adeta bir sosyal yardımlaşma kurumu gibi çalıştı. Türkiye ye bu süreçte 126 ülkeden yardım isteği geldi. Bu bile diğer ülkelerin gözünde Türkiye’yi nasıl konumlandırdığını gösterir. Türkiye bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.

- "ABD'ye yapılan yardımlar ilişkilere olumlu yansıyacak"

Türkiye'nin virüs salgınından dolayı tıbbi malzeme sıkıntısı çeken ABD’ye yaptığı yardımlar konusunda da soruları cevaplandıran Kıran, "ABD'ye 2. kargo uçağımızı gönderdik. ABD büyükelçisi, bu yardımların sadece ABD yönetiminde değil, Amerikan halkının da gönlünde ne kadar müstesna bir yer teşkil ettiğini ve Türkiye'ye minnettarlığını bizzat kendisi bana ifade etti." ifadelerini kullandı.

Bu yardımların iki ülke ilişkilerine olumlu yansıyacağını, daha önce yaşanmış bazı kırgınlıkları ve yanlış anlaşılmaları düzelteceğini söyleyen Yavuz Selim Kıran, halen FETÖ ile mücadele, F-35 uçakları, katsayı artırımı, PKK-YPG gibi konuları söz konusu kırılma noktaları olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Kıran'ı konuk eden TASC Eş Bakanı Dr. Halil Mutlu da ''Türkiye’nin ortaya koyduğu bu özel çaba ile insanlık adına örnek olacak bir Kovid-19 süreci yaşıyoruz. Yurtdışı Türkler Başkanlığının da desteği ile hızlı bir alan çalışması yaparak, her hafta 400 aileye yardım paketi gönderiyoruz." dedi.

Tahliye sürecinde TASC yönetimi olarak bazı kişilere uçak bileti temini dahil her türlü yardım için kesintisiz bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Mutlu, Türk toplumunun dışında, Amerika'daki sağlık çalışanlarına da tıbbi malzeme yardımında bulunduklarını da belirtti.