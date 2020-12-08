Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Buna göre;
- Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ne
- Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliği'ne
- Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne
- Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne
- Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği'ne
- Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'ne
- Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliği'ne
- Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'ne atandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.
YORUMLAR