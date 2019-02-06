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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumunda konuştu.
AA'nın haberine göre Çavuşoğlu, DEAŞ'ın Irak'ta mağlup edildiğini ve Suriye'de de temizlenmek üzere olduğunu belirterek, "Şu anda önemli olan şey, bu örgütün yeniden canlanmasını önlemek ve bu ülkelerin (Irak ve Suriye) istikrarına yardımcı olmaktır. Artık bu felaketin temel sebeplerini anlamak ve bir daha tekrar etmesinden kaçınmak lazım.” ifadelerini kullandı.
Irak’ta DEAŞ sonrası sürece de değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Fiziki altyapının yeniden inşası ve daha da önemlisi kapsayıcı bir sosyo-politik sistem içinde Irak kimliğinin yeniden inşası, DEAŞ sonrası dönemin ana unsuru olacaktır. Bu süreçte terör gruplarının güvenli bölgelere sahip olması ve yeniden eleman temin etmelerinin önüne geçilmelidir."
"SURİYE'DE GÜÇ BOŞLUKLARINDAN KAÇINILMALI"
Öte yandan Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme sürecine de temas ederek, "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır. Teröristlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşularının ulusal güvenliğini baltalamak için kullanabileceği güç boşluklarından kaçınılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele kapsamında cephede mücadele verdiğini ve yüz binlerce sığınmacının kurtarılan bölgelere dönüşünü sağladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye, Irak ve Suriye'nin istikrarına yardımcı olmak için her şeyi yapmaya hazırdır." dedi.
POMPEO'DAN SURİYE AÇIKLAMASI
Öte yandan, toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise "Suriye'den askerlerimizi çekmemiz mücadelemize son verdiğimiz anlamına gelmez." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ABD'nin savaşa son verdiği anlamına gelmediğini belirten Pompeo, mevkidaşlarına seslenerek, "Bu savaşı sizinle omuz omuza vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Pompeo ayrıca, Irak'taki kurtarılmış bölgelerde istikrarın sağlanması için ABD ve müttefiklerin Irak hükümeti ile çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Toplantının öğleden sonraki oturumuna Trump'ın da katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor.
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