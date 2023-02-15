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Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
HABERTURK.COM

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine desteğe gelirken, üst düzey yetkililerde Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunuyor.

Bu kapsamda, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ve Ermeni mevkidaşı Mirzoyan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı" dedi. Mirzoyan da "Bu zor anlarda Türkiye'de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SINIR 35 YIL SONRA AÇILDI

11 Şubat günü, Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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