Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gübre ve tohumu ucuzlatmaya çalışıyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaş ilçesi Ova Mahallesi'ndeki spor salonu temel atma töreni ile Çavdır Mahallesi'ndeki mahalle konağı ve sosyal tesislerinin açılış törenlerine katıldı.
Bugüne kadar mazot ve gübrede çiftçilere destek olduklarını belirten Çavuşoğlu, Antalya'da 3 liraya alınan ürünün İstanbul'da 9 liraya satıldığını, arada rantçıların olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu ilaç, gübre ve tohumda da tanzim satışa gideceklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Aradaki rantçılar kalktığında normal fiyatına satılıyor. Buradan 3 liraya alıp, 9 liraya satanlardan kurtarıyoruz. Bunun çiftçiye zararı yok aksine yararı var. Çünkü talep artıyor. Ne kadar çok ürün satılırsa seçenek ve satışlar da artar" dedi ve ekledi:
"Birileri para kazanacak diye yüksek enflasyona, o da yüksek faize sebep oluyor. Dolayısıyla bizim şu an yapmaya çalıştığımız, enflasyonu, o rantçıları ortadan kaldırmak. Çiftçi kazanacak ve aynı zamanda tüketici de kazıklanmayacak."
https://www.youtube.com/watch?v=SeDApo20TNE
Çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu, düşürülmesi için geçmişte KDV'yi sıfırladıklarını aktaran Mevlüt Çavuşoğlu,sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi yine aynı fırsatçılar, rantçılar döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübre, tohum ve ilaçta fiyatları yükseltti. İlaçta ve gübrede KDV'yi sıfırladık.
"Bu rantçılar dolar düşmesine rağmen fiyatları düşürmediler. Bu rantçıları kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Çünkü tarım Türkiye'nin geleceğidir. İstanbul, Ankara, Malatya, Konya'da kış aylarında tüketici olmazsa biz olmayız.
"Ama çiftçi olmazsa tüm Türkiye olmaz. İlaç, gübre ve tohumdaki artışları indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunun için çalışıyoruz.
"Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız, olay bu. Tarım Kredi Kooperatifi, devletin değil çiftçinin kooperatifidir. Bizler sizlerin savunucusuyuz ve sonuna kadar çiftçilerimizin hakkını savunacağız. Devlet olarak çiftçilerimizi desteklemeye, korumaya, kollamaya devam edeceğiz ve özellikle de elleri nasırlı çiftçilerimizin yanında olacağız."
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