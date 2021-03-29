AA

İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için Tacikistan'da bulunan Çavuşoğlu, burada bazı mevkidaşlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter'dan, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere ilişkilerimizi geliştireceğiz." mesajını paylaştı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar'la da Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdiklerini ve İstanbul'da düzenlenecek toplantının hazırlıklarını görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, "Afganistan için barış ve istikrar çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatin 1 Nisan'da başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Güçlü iş birliğimiz her alanda devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.