DHA

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Hırvatistan’da Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la yaptığı görüşmelerin ardından "Var olan mekanizmaların, siyasi istişareler, konsolosluk istişareleri ve Karma Ekonomik Komisyon gibi mekanizmaların düzenli bir şekilde işlemesi gerektiğini bugün fark ettik” ifadelerini kullandı.

“DEPREMİN VURDUĞU PETRİNJA BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİK”

Bakan Çavuşoğlu, 2020’nin son haftalarında depremin meydana geldiği Petrinja kasabasını ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, “Geçen sene İzmir'de deprem olduğunda beni ilk arayan Dışişleri Bakanı Gordan'dı ve Hırvatistan olarak Türkiye'ye her türlü desteği vereceklerini söylediler. Bu bizi çok mutlu etti. Bizde bir söz var, muhakkak Hırvat dilinde de vardır; Dost kara günde belli olur. Biz de bu anlayışla Petrinja bölgesindeki depremden sonra tüm kurumlarımızla ve iş insanlarımızla birlikte dost Hırvatistan'a ve halkına elimizden gelen yardımı yapmak istedik” dedi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Elbette bazı doğal afetleri engellememiz mümkün değil ama hazır olmamız gerekiyor. Biz depremden çok çeken bir ülke olarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD),Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlarımız ve insani yardım kuruluşlarımızla hem Türkiye'de hem de herhangi bir ülkede bir afet olduğunda hemen ilk adımı atan ülke oluyoruz.”

“HIRVATİSTAN BİZİM FİRMALARIMIZA GÜVENİYOR”

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Hırvatistan arasındaki ticari hacmin Kovid-19 pandemisine rağmen düşmediğinin altını çizerek, “Pandemiye rağmen ticaretimiz düşmedi hatta artış var. Dolayısıyla 1 milyar dolar hedefine kısa süre içinde ulaşabiliriz. En büyük Türk firmalarının Hırvatistan'a büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bunun iki sebebi var. Hırvatistan önemli fırsatlar sunuyor ve Hırvatistan devleti ve hükümeti bizim firmalarımıza güveniyor ve destekliyor” ifadelerini kullandı.