Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'de Bahar Kalkanı harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Alçakların tümünün kökünü kazıyacağız! Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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