AA

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim’in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda bölgedeki gelişmelerle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi görüştüğü bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekim ve Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel konulara dair iki ülke arasındaki dayanışma ve stratejik koordinasyonu ele aldı.

“İki bakan bölgedeki güvenlik durumunu da değerlendirdi.” ifadesine yer verilen açıklamada, iki ülkenin yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere de değinildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bakan Hekim, Bağdat ve Ankara arasındaki ortak konulara ilişkin iş birliği ve koordinasyona vurgu yaptı.” ifadesi yer aldı.