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Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e: Somut bir gelişme yok
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Somut bir gelişme yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok. Savunma sanayi firmalarımız da İsveç'ten bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e: Somut bir gelişme yok
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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Biz İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik endişelerini anlıyoruz. NATO'nun açık kapı politikasını da sonuna kadar destekliyoruz. En sonunda Madrid'de Türkiye'nin beklentilerini belgede açıkça dile getirdik. Müzakerelerin başlamasına da onay verdik. Ama uygulanması da önemli. İsveç ve Finlandiya'nın talebi üzerine ortak mekanizma kurduk.

O günden bu yana her iki ülke ilerleme kaydetti. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Atılan adımları da not ediyoruz. Anayasalarında değişiklik yapıyorlar, bunlar yeni yılda yürürlüğe girecek. Bu adımlar son derece olumlu. Mevkidaşımın PKK/PYD ile mesafe açıklamaları da son derece önemliydi. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok. Bu hafta FETÖ mensubunun iadesi talebi reddedildi ki bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların iadesi konusunda ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimizdir. FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Atılması gereken çok adımlar var. Mutabakat bunu net şekilde ortaya koyuyor. Adımların çok etkili olması gerekiyor. Somut adımları görmemiz gerekiyor. Savunma sanayi firmalarımız İsveç'ten bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı.

Mevkidaşımla ikili işbirliğini de ele aldık. İkili işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu konuda görüşmelerde bulunduk. İsveçli şirketlerin ilgisini de görüyoruz.

Turizm konusunda da işbirliğimizi de artırmak istiyoruz. Öyle görünüyor ki İsveçli turist sayısı yıl sonu itibariyle 400 bini aşacak.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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