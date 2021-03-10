Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Müzesi'ni ziyaret etti

AA

Çavuşoğlu, Aytmatov'un ailesiyle gerçekleştirdiği müze ziyareti sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Aytmatov'un hayatının son yıllarında nerede yaşadığını, özel koleksiyonları ve ilgi alanlarını görme fırsatı bulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Gerçekten çok etkileyici. Bize düşen de Cengiz Aytmatov gibi aydınlarımızın eserlerini, düşüncelerini gelecek nesillere taşımak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Aytmatov'un Türkiye'de de çok takdir edilen bir kişi olduğunu ve halen bir kahraman gibi bilindiğini ifade etti.

Müzedeki ziyaretçi defterini de imzalayan Çavuşoğlu, Aytmatov'un aile fertleriyle fotoğraf çektirdi.

- Sağlık ocağı açılışı

Çavuşoğlu ayrıca Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev'le Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin de yapılacağı laboratuvar ve sağlık ocağının açılışını gerçekleştirdi.

Sağlık ocağında, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın fotoğrafı ile "Temizlik, Maske, Mesafe" ifadelerinin yer aldığı bir afişe yer verildi.