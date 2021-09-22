Çavuşoğlu, Libya Başbakanı ile telefonda görüştü 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Dibeyde'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Çavuşoğlu'nun, TM'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda UBH'ye verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini yinelediği belirtildi.

LİBYA'DA SİYASİ KRİZ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih tarafından yürütülen Libya Temsilciler Meclisi (TM), Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nden (UBH) oy çokluğuyla güvenoyunu geri çekti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisinin (TM) "hükümetten güvenoyunu çekme" kararına tepki gösterdi.

TM'nin tartışmalı bir oylama sonucu aldığı kararı eleştiren Dibeybe, "Meşruiyet sizindir ve karar verecek olan sizsiniz, engel çıkaranlar değil. Bize engel çıkaranlar, bu ülke için sadece kötülük, savaş ve yıkım istiyor." diye konuştu.