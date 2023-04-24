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Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yönelik, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye’ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez." denildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ: HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE KENDİ TARİHİYLE İLGİLİ DERS VEREMEZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından da 24 Nisan 2023 tarihinde bazı hükümetlerin yaptığı açıklamalara tepki gösterildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır.

Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır.

Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye’ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez.

Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu’nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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