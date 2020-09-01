Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Venezuela değerlendirmesi

AA

Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la yaptığı basın toplantısında, Venezuela'da muhalefetle iktidar arasındaki görüşmelere ilişkin sorulara yanıt verdi.

Venezuela'nın son zamanlarda yaptırımlar, müdahaleler ve krizler yaşadığını hatırlatan Çavuşoğlu, içeride de muhaliflerle mevcut yönetim arasında anlaşmazlıkların olduğunu belirtti.

Venezuela'da salgın nedeniyle ertelenmezse aralıkta seçim yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) de ülkedeki sorunun çözümüne yönelik girişimleri olduğunu belirterek "Bu konuda AB geçmişte bazı hatalar yapmıştı. Yine sorunu çözmek için angajman yerine tehdit dilini kullanmıştı. Tehdit dilini kullanmayı çok seviyorlar. AB de şimdi Venezuela konusunda geçmişte hata yaptığını kabul etti." diye konuştu

AB'nin Türkiye'den kendilerine destek vermesi için ricada bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Venezuela'ya gittikten sonra Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla, yardımcısıyla ve Dışişleri Bakanıyla bu konuları görüştük. Muhalefetle birlikte seçime gitmelerini ülkenin istikrarı için faydalı olduğunu anlattık." dedi.

Çavuşoğlu, Henrique Capriles ve Stalin Gonzales gibi muhalif liderlerle de görüştüğünü belirterek "Biz Türkiye olarak Venezuela'nın dostuyuz. Venezuela'nın istikrarı, huzuru bizim için de önemlidir. Bu şartlarda muhalefetle yönetimin şu anda anlaşmaya yanaştığını ve yaklaştığını görüyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçime katılımın artmasının parlamentodaki çoğulculuk ve ülkenin geleceği için önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Süreci AB ile birlikte takip ediyoruz. İki gün önce AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le de bu konuyu tekrar görüştük. Birlikte çalışma konusunda teyitleştik. İnşallah demokratik bir seçimin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Muhaliflerin seçime dışarıdan gözlemcilerin katılması ve gözlemlemesi şartı bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bu şartın da Maduro yönetimince kabul edildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi gibi uluslararası kurum ve örgütlerin seçimi gözlemlemesinin, seçimin demokratik ve şeffaf olması bakımından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

,Muhammet Tarhan