Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi - Dünya haberleri
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan sıfır atık girişimini görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi - Dünya haberleri
AA

Bakan Çavuşoğlu'nun, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'de temasları sürüyor.

Çavuşoğlu, ziyaretin son durağı New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı Körösi ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York'ta BM Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlattığımız sıfır atık girişimimizi ele aldık." ifadesini paylaştı.

Körösi'nin sözcüsü Paulina Kubiak da günlük basın toplantısında görüşme hakkında bilgi paylaştı.

Kubiak, ikili görüşmede Türkiye'nin sıfır atık girişiminin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesinde Türkiye'nin arabulucu olduğu Tahıl Koridoru Anlaşması ile Suriye'deki insani yardım konusunun da ele alındığını kaydetti.

SIFIR ATIK GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Eylül 2022'de, BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Türkiye'nin ana sunucu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık Projesi" kararı, 15 Aralık 2022'de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmişti.

Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı da Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmişti.

Sıfır atık girişimleri için çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiği vurgulanan karar, üye devletleri ve BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütleri sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Dünya haberleri
DÜNYA İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
ABD'den Rusya-Ukrayna Savaşı için kritik öngörü - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'den Rusya-Ukrayna Savaşı için kritik öngörü
Polonya: Baltık devletleriyle NATO içinde büyüyen bir etki haline geliyoruz - Dünya haberleri
DÜNYA Polonya'dan kritik 'NATO' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Neden bazı insanlar kan görünce bayılır?
DÜNYA Neden bazı insanlar kan görünce bayılır?
Rusya, kamu binalarının çatılarına hava savunma sistemleri yerleştirdi
DÜNYA Rusya'dan çatılara hava savunma sistemi hamlesi
İngiltere'de ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu
DÜNYA İngiltere'de 10 yeni grev duyurusu
Kriz yok ama sorunlar sürüyor - Dünya haberleri
DÜNYA Kriz yok ama sorunlar sürüyor
Almanya Ukrayna'ya Leopard tanklarını gönderecek mi?
DÜNYA Almanya Ukrayna'ya Leopard tanklarını gönderecek mi?
Satürn'ün neden halkaları var ve bu halkalar nasıl oluştu?
DÜNYA Satürn'ün neden halkaları var ve bu halkalar nasıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.