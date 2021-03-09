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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

TAŞKENT/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
AA

Çavuşoğlu, kabulün ardından Özbek basınına açıklamalarda bulundu.

Mirziyoyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve en iyi dileklerini dile getirdiğini belirten Çavuşoğlu, kendisinin de aynı şekilde iyi dileklerini ilettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın ikincisi için Özbekistan'a gelmek istediğini dile getiren Çavuşoğlu, zirve hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdiğini ve ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi.

Türk şirketlerine verilen destek için de teşekkürlerini ilettiğini belirten Çavuşoğlu, her alanda ilişkileri geliştirmek için de talimatlar aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e kabulü ve faydalı görüşme için teşekkürlerini sunan Çavuşoğlu, en kısa zamanda ailesiyle birlikte tekrar Özbekistan'a döneceğini, bu sefer Fergana bölgesini ziyaret edeceğini aktardı.

- "Bizim büyük bir potansiyelimiz var"

Çavuşoğlu, "Özbekistan'la ortak tarihimiz var ve biz bir milletiz. Özbekistan'ın kadim şehirlerini gördük ve orada tarihi, medeni ve kültürel mirasları gördük. Özbekistan birçok alimin yurdudur ve bunlar bizim ortak ecdadımızdır. Bu ziyaret kapsamında büyük bir misafirperverlik gördük." diye konuştu.

Temaslarında gelecekte düzenlenecek toplantı ve forumların da görüşüldüğü bilgisini paylaşarak, "İlişkilerimiz cumhurbaşkanlarımızın liderliği ve kardeşliğinde dört yılda hiç kimsenin inanamayacağı bir noktaya geldi ama bizim büyük bir potansiyelimiz var. İlişkilerimiz çok daha iyi bir noktaya gelebilir, bunun için de çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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