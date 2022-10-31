Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrovla tahıl koridorunu görüştü

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi ve yaşanan aksaklıkların ardından Rusya ve Türkiye arasındaki diplomasi devam ediyor. İki ülkenin savunma bakanlarının temaslarının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrovla tahıl koridorunu görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru, Kafkasya'daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel iş birliği platformu toplantısı ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca İranlı ve Panamalı mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla yaptığı telefon görüşmesinde ise bu göreve yeni gelen mevkidaşını tebrik etti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan üçlü zirve: Ortak metin imzalandı
DÜNYA Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan üçlü zirve
Son dakika haberi Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde seyir riski uyarısı
DÜNYA Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde seyir riski ...
Yunan basını: Yunanistan'daki dinleme skandalında bakanlar da dinlenmiş olabilir
DÜNYA "Yunanistan'da bakanlar da dinlenmiş olabilir"
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
DÜNYA Bakan Akar'dan Rus mevkidaşıyla kritik görüşme
Moldova Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
DÜNYA Moldova Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Özgürlük Heykeli'ne dair şaşırtıcı 6 bilgi! Heykelin detayları şaşırtıyor
DÜNYA Özgürlük Heykeli'ne dair 6 ilginç bilgi!
Kremlin: Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi - Dünyadan Haberler
DÜNYA Kremlin: Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar ...
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşecek
DÜNYA Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüşecek
Haftada 4 gün çalışma uygulaması hangi ülkelerde hayata geçti?
DÜNYA Haftada 4 gün uygulaması hangi ülkelerde hayata ...
Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri
DÜNYA Dünyaca ünlü logoların hikâyeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.