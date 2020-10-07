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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bratislava'da Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü
İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15.’si düzenlenecek olan Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere geldiği Slovakya'nın başkenti Bratislava'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok’la verimli bir görüşme yaptık. İlişkilerimizi ve Doğu Akdeniz, AB, Ermenistan’ın saldırganlığı dahil bölgesel konuları değerlendirdik. Savunma, eğitim&bilim alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık. Ticaret hacminde 5 milyar dolar hedefini koruyoruz.

Çavuşoğlu, “Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Güvenlikteki Rolü: Girişimci ve İnsani Dış Politika” konulu bir söyleşiye katılacak ve bazı mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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