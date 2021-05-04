Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pahor'la görüştüğünü ve başbakanlık döneminde imzaladığı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10. yılını kutladıklarını kaydederek "Firmalarımızın Slovenya'da önemli projeler üstlenmesinden memnunuz. Kendisini Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na bekliyoruz." ifadesini kullandı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Soru Bankası
- Gastro
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR