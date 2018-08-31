Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Times'a konuştu: ABD, İblid'deki istihbaratını Türkiye ile paylaşmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Times gazetesine verdiği mülakatta Suriye ordusunun İdlib'e operasyon hazırlığında olduğu dönemde, ABD'nin bölgedeki aşırıcı gruplara dair istihbaratını Türkiye ile paylaşması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu "Herkes kimin aşırıcı olup olmadığını biliyor çünkü herkesin sahda ajanları var. Şimdi herkese önerimiz şu; Terörist grupları ılımlılardan ayırmak için birlikte çalışmalıyız. Bu gruplar bazı bölgelerde birbirlerinden tamamen ayrılar, bazı yerlerde ise iç içe geçmiş durumdalar. Yani kolay değil ama birlikte yapabiliriz" dedi.

Gazete Türkiye'nin bir istihbarat paylaşımı anlaşmasına aracı olma girişiminin, Suriye'deki çatışmanın tarafları arasındaki arabuluculuk rolünü de genişleteceği yorumunu yaptı.

Times, İdlib'in Türkiye ve Rusya ilişkileri açısından da bir sınav olduğunu yazdı.

"Türkiye ve Rusya, Suriye'de fikir ayrılığı yaşamalarına rağmen, ticaret ve ABD karşıtlığı üzerinden giderek yakınlaştı. İdlib bu açıdan da bir test olacak."

"Diplomatik ve siyasi olarak Washington'ın Türkiye, Rusya ve İran ile ilişkileri en kötü dönemlerinden birinde. Ancak hâlâ güvenliği ilgilendiren konularda işbirliği alanı var."

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz"

Times'ın haberinde İdlib'de 1 milyonu Suriye'nin başka bölgelerinden göç etmek zorunda kalmış olan 3 milyon sivil olduğunu hatırlatılıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolündeki güçlerin ülkenin büyük bir kısmını kontrol altına aldığı, muhalif gruplarla yapılan anlaşmalar sonrası binlerce silahlı militanın İdlib ve çevresine yerleştiği belirtiliyor.

Türkiye'nin İdlib ve çevresinde 12 gözlem noktası olduğu, Zeytin Dalı operasyonu ile Mart ayında Afrin'in kontrolünü de Kürt YPG güçlerinden aldığı aktarılıyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Esad Suriye'nin her santimetresini geri almakta ısrarcı. Buna fiili olarak Türkiye'nin kontrolünde olan yerler de dahil. Türkiye hükümeti ise bu bölgelerin ancak siyasi uzlaşı sağlandıktan sonra Suriye hükümetine geri verileceğini söylüyor."

Çavuşoğlu ise "Bu bölgeler Suriye'nın toprağı. Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne tamamen saygı duyuyoruz. Ancan şu an terör saldırılarını durdurabilmek için sınırlarımızı güvenlik altına almak zorundayız" diyor.

İdlib'deki silahlı gruplar kimler? Aralarından 'ılımlıları' ayırmak mümkün mü?

İdlib kördüğümü: Türkiye'nin önündeki zor karar

David Ignatius: ABD Suriye'de söz sahibi olmak istiyorsa İdlib'de olası bir katliamı engellemeli

Çavuşoğlu: İdlib'de askeri çözüm felaket olur

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ