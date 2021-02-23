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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la ortak basın toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la ortak basın toplantısında konuştu
AA

Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşıyla 2021-2022 İş Birliği Program'ını imzaladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Meredov'a "İkinci vatanına hoş geldin sevgili kardeşim." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un da katılımıyla bugün Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini bildiren Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutlayarak, iki ülkenin kardeşlik hukuku üzerinde ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülkenin hangi alanlarda hangi adımları atacağını ele aldığını belirten Çavuşoğlu, bu çerçevede hazırlanacak yol haritasının gözden geçirildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un daveti üzerine ülkeye bir ziyaret düzenlemek istediğini ifade eden Çavuşoğlu, bu vesileyle Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Zirvesi'nin Türkmenistan’da gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, ekonomik ilişkilerin küresel salgına rağmen giderek arttığını, 2014 seviyesine tekrar ulaşmak için mekanizmaları canlandırma konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Türk firmalarına gerek Türkmenistan'da gerek bölgesel projelerde verilen destekten ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte imzalayacağımız anlaşmaların içinde tercihli ticaret anlaşması müzakerelerine en kısa zamanda başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Hava Yollarının salgın sebebiyle Türkmenistan'a uçuş gerçekleştiremediğini anımsatan Çavuşoğlu, yakın zamanda salgın şartlarına uygun şekilde uçuşların başlaması için Türkmenistan'ın desteğini rica ettiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, tüm bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştireceklerini, özellikle Hazar Denizi'nde Türkmenistan ile Azerbaycan arasında varılan mutabakattan Türkiye'nin son derece memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk firmalarının bölgede iş birliğine hazır olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'deki tüm misyonlara da gönüllülük esası üzerine aşı imkanı vereceğiz"

Çavuşoğlu, Türkiye'deki diplomatik misyonlarda çalışanların aşılanma sürecine ilişkin yöneltilen soru üzerine, Türkiye'deki ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar sonucunda merkezde çalışanların sıraya göre aşılama sürecine tabi olduğunu ve hatta bazılarının bugünlerde aşı olmaya başladığını belirtti.

Türkiye'nin yurt dışındaki 248 misyonunda görev yapan gerek diplomat gerekse diğer görevlerde bulunan çalışanların olduğuna da dikkati çeken Çavuşoğlu, "Dolayısıyla biz yurt dışında çalışan arkadaşlarımızın sağlığı için de Sağlık Bakanlığımızla görüştük. Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) da gerekli talimatları verdi. Gerekli aşıyı oraya da göndereceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki tüm misyonlara da gönüllülük esası üzerine aşı imkanı vereceklerini bildirdi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaptığı yardımlarla çok sayıda ülkeyle dayanışma içinde olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "157 ülkeye ve 12 uluslararası örgüte ihracat izni, satış ya da hibe yöntemiyle tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Şimdi ise gönüllülük esası üzerine Türkiye'deki misyonlarda görev yapan diplomatların aşılamasını aynı şekilde yapacağız." dedi.

- Dağlık Karabağ'ın yeniden inşası süreci

Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında iş birliği planının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Şimdi barış, bölgenin inkişafı, yeniden inşası ve istikrar için bir fırsat var. Bizim çağrımız hep bu yöndedir. Ermenistan da bu yönde hareket ederse bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınmasında Ermenistan ve halkı faydalanacak. Ermenistan'ın bunu düşünerek hareket etmesini bekliyoruz. Atacağı olumlu adıma da yine Azerbaycan'la birlikte koordinasyon halinde biz de olumlu cevaplar vereceğiz."

Güçlü şekilde daima Azerbaycan'ın yanında duran Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'ın ve bölgenin yeniden inşası, barışı ve huzuru için de destek vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuya ilişkin gelişmelerin ülkeler arasında ikili ve üçlü görüşmelerde ele alındığını kaydetti.

Bu sürece Gürcistan'ın da dahil edilmeye çalışıldığını belirten Çavuşoğlu, "Umarım Gürcistan da buna katılır. Bölgede huzur ve istikrar olduktan sonra bu projelerin hayata geçirilmesi daha da hızlanacak ve herkes kazanacak." dedi.

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