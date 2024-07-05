Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le Ermenistan'la ilişkileri görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünde, Azerbaycan-Türkiye ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin müzakere edildiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya gelen Aliyev ve Fidan'ın toplantısında, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan liderlerinin yaptığı üçlü zirve hatırlatıldı ve bu üçlü işbirliği sürecinin müteakip toplantılarının devam ettirileceği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la varılan mutabakata göre, Erdoğan'ın Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Almanya'ya gideceği ve Şuşa'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından temsil edileceği kaydedildi. Kabulde Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin ve Türk dünyasındaki birlik ve dayanışmanın önemine değinildiği aktarılan açıklamada, Aliyev ve Fidan'ın, Azerbaycan-Türkiye ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini müzakere ettiği vurgulandı.