Dışişleri Bakanı Fidan Berlin'de: Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği "AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı"na katılmak üzere Almanya Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Bakan Fidan Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de görüştü.

Ajanslar Giriş: 02.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:32 facebook

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